Madrugas inicia-se como Clube Oficial

No dia 14 de maio, o grupo Madrugas foi constituído oficialmente como Clube de Praticantes e atualmente denomina-se como Madrugas de Almeirim Running Team.

A decisão surgiu após a realização da Assembleia Geral fundadora. Na Assembleia, segundo o comunicado foram “eleitos os Responsáveis pelo clube e a Mesa da Assembleia Geral”. Miguel Pereira e Vasco Carvalho passaram a ser os responsáveis do Clube, enquanto na Mesa de Assembleia Geral Humberto Neves ocupa o cargo de Presidente, José Maria Pardal passa a ser o 1º Secretário e Rui da Neta é eleito como o 2º Secretário.

O comunicado anuncia que a missão da Madrugas é “o fomento da prática desportiva, desenvolvendo relações socioculturais com outros praticantes e com os envolvidos no universo desportivo, social e cultural, promovendo a cidadania e o desportivismo entre todos, A nossa Visão é sermos um exemplo no panorama desportivo local e regional no que à cidadania e ao desportivismo diz respeito”.

O comunicado também admite que o Madrugas “pretende ser um clube de praticantes onde os seus membros treinam normalmente de madrugada, mas em que cada um é livre de o fazer no horário que lhe for mais adequado e propício.”

O grupo Madrugas foi criado em 2016 e surgiu num encontro entre dois atletas que se cruzavam todos os dias nos seus treinos, onde outros atletas se foram juntando ao treinos.