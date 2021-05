Ciclista multado: Se andar de bicicleta não atenda o telefone

Um homem foi multado em 125 euros depois de ter sido apanhado a falar ao telemóvel quando circulava na via pública de bicicleta.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, o homem circulava na rua António Sérgio e atendeu uma chamada telefónica. Os militares viram, identificaram e multaram o homem 125 euros.



O uso de telemóvel, auriculares nos dois ouvidos e a condução com uma ou as duas rodas no ar é, igualmente, proibido. Caso o faça está a praticar uma contraordenação grave.