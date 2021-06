“Estavam saturadas de estar confinadas”

ANDEBOL Stéphane Rodrigues, da Associação 20 kms de Almeirim, falou a O Almeirinense sobre a retoma do andebol feminino. O dirigente descreve como foram passados os últimos meses a treinar em frente a um ecrã de um computador. O regresso aos treinos foi festejado, mas ainda é cedo para se falar com competições.

Como está a decorrer a retoma?

Muito bem, para lá das nossas expectativas. Esperávamos que ainda existisse algum receio das atletas e pais, mas isso não aconteceu, regressaram e com muita vontade de treinar.

Como sentiu as atletas?

Senti que as atletas tinham muitas saudades de treinar em pavilhão, de estar em contacto umas com as outras.

Penso que estavam saturadas de estarem confinadas e é com muita satisfação que olho para elas e vejo o sorriso estampado no rosto.

Estavam ansiosos?

Estávamos todos, desde direção, treinadores a atletas.

Há alguma indicação do regresso das competições?

Houve, há poucos dias, uma tentativa de “medir o pulso” aos clubes, mas achamos que ainda é bastante prematuro falar desse assunto.

Ninguém sabe a evolução desta pandemia e seria mau avançarmos para as competições para depois, como no passado recente, ter que se cancelar tudo. O mais sensato penso que será esperar mais algumas semanas. O nosso objetivo nesta fase é reativar as nossas atletas em treinos e preparar, da melhor forma, o início da próxima época.

Como passaram este ano de pandemia?

Foi complicado para todos. Houve pouco tempo de treinos presenciais e tivemos mesmo de nos adaptar e a solução foi os treinos individuais em casa, recorrendo às novas tecnologias, através do Zoom. É triste não poder fazer aquilo que mais gostamos, que é treinarmos em conjunto, competir e confraternizar, sentimos muita falta da nossa rotina dos fins de semana e do “cheiro do balneário”, por outro lado, tornou-se num ano ainda mais complicado, pois perdemos um elemento fundamental que muito deu ao Andebol da Associação 20kms de Almeirim, o Sr. António Gomes de Jesus, deixando a secção mais pobre.

Treinaram todos os dias?

Mantivemos os três treinos semanais por cada escalão. Achámos que devíamos manter a rotina de horários.

A participação nesses treinos era grande?

De início, podemos afirmar que sim, praticamente todas as atletas aderiram a este tipo de treino.

Não estavam fartas de treinar pelo computador?

Não é fácil motivarmos as nossas atletas num tipo de treino como este e num espaço temporal tão grande.

O que eram treinos em equipa passou a ser individual e mais físicos. Qual a atleta, que pratica uma modalidade coletiva com bola, gosta de treinos físicos individuais? Seguramente nenhuma., porém, elas perceberam a importância de não parar repentinamente.

Acha que vão perder atletas?

Como comecei por dizer, já voltámos aos treinos presenciais e praticamente todas as atletas regressaram o que nos deixa de coração cheio. É sinal que estas atletas amam esta modalidade e sentem que esta direção faz tudo para que elas se sintam bem, mas como em todas as modalidades e, sobretudo, nas atletas mais novas, essa situação por vezes acontece, saí uma entram duas, é a fase da experimentação.

E dinheiro. Perderam receitas?

Sim, foi um ano bastante duro nesse sentido. A secção costuma participar nas festas da cidade com uma tasquinha e no ano passado não foi possível devido à pandemia, este ano também não acontecerá.

Outra fonte de receita é o Torneio de Andebol que realizamos todos os anos pelas férias do Natal que, infelizmente, também não se realizou. Relativamente a patrocínios, como é fácil de perceber, se não há competição deixa de haver visibilidade, logo o tecido empresarial do nosso concelho não nos pode patrocinar.

O que permite realmente a nossa sobrevivência e acredito a sobrevivência da maioria das modalidades do nosso concelho tem sido, o apoio incondicional da nossa autarquia, sem esse apoio seria totalmente impossível continuar.

Para 2022 vamos ter torneio de natal?

Estamos confiantes que vai ser permitido por isso vamos começar a trabalhar para a realização do VII Torneio de Andebol Sopa de Pedra (António Gomes de Jesus).

Alterámos, para esta edição, o nome do torneio porque esta direção sente que esta homenagem deve ser feita a quem tanto deu ao Andebol da Associação 20 Kms de Almeirim. Em jeito de despedida quero ainda convidar todos os jovens a virem experimentar esta modalidade, relembrando que estamos a treinar todas as terças (18h45-20h00) e sextas-feiras (18h45 – 21h00) no Pavilhão da Escola Secundária Marquesa de Alorna.