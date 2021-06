UFCA: Vasco Carvalho desiste e “Tota” eleito sem oposição

Apesar das movimentações das últimas horas e dias, Vasco Carvalho não apresentou lista e foi mesmo o grande ausente na Assembleia Geral do U. Almeirim. Na reunião de sócios que decorreu, na sexta-feira, Duarte Duarte “Tota” foi eleito como Presidente do clube sem oposição para o 2021/2022.



Na reunião marcaram presença apenas 12 sócios que aprovaram também as contas do exercício de 2020.

Entretanto para discutir o futuro do futebol sénior, o clube e Sad devem reunir no próximo dia 29.