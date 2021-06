Almeirim consegue quatro vitórias no Torneio Olímpico Regional

No Estádio Papa Francisco teve lugar no passado fim de semana o Torneio

Olímpico Regional, competição que serviu como base para a seleção regional que

disputará a fase nacional em Coimbra no próximo mês.

Cento e treze atletas em representação de dezasseis clubes filiados, disputaram

este torneio onde algum vento e frio no sábado prejudicaram algumas das provas, já no domingo a manhã apresentou-se bastante agradável

Os diferentes vencedores foram:

250 M Inic. Masc.

João Apolinário A20KM Almeirim 32.62

Dardo Inic. Fem.

Inês Matias A20KM Almeirim 20.06

100 M Barr. Juv. Fem.

Edamra Chete A20Km Almeirim 15.90

Altura Juv. Fem.

Edmara Chete A20KM Almeirim 1.49