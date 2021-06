Câmara Municipal de Almeirim suspende queimas e queimadas

A Câmara Municipal de Almeirim suspendeu os pedidos de autorização de queimas e queimadas no concelho até ao dia 30 de setembro de 2021. A decisão surgiu devido à época de calor do verão que leva a medidas e vigilância mais apertadas.

“As autorizações para retoma destas atividades serão reavaliadas após esta data”, salientou a Câmara Municipal de Almeirim nas redes sociais.

O verão começou no dia 21 de junho e termina a 22 de setembro. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no concelho de Almeirim, entre os dias 29 de junho e 8 de julho, as temperaturas vão variar entre os 24 e os 31 graus de máxima e os 14 e os 17 graus de mínima.