Não há fome que não dê em fartura e esta quarta-feira é um dia muito agitado em Almeirim: Assembleia Municipal com entrega medalhas, eleições no Tigres e Footkart.



Às 21h30 há Assembleia Municipal no Cine-Teatro, às 20h eleições no HC Tigres no Salão Nobre e às 20h30 eleições no Footkart.



No clube de hóquei, deve ser eleita uma comissão administrativa. Vasco Carvalho vai ser reeleito Presidente do Footkart depois de ter estado quase a formar a lista para o U. Almeirim.