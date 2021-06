Novidades de julho na Biblioteca de Almeirim e Polo das Fazendas

Com o início de um novo mês, a Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval juntamente com o Polo de Fazendas de Almeirim e a Câmara Municipal, divulgaram as novidades para julho.

Na categoria Adultos, terá presente na Biblioteca de Almeirim as obras “O Lugar das Árvores Tristes”, de Lénia Rufino; “O regresso de Júlia Mann a Paraty” da autora Teolinda Gersão; “Gambito de Dama” de Walter Tevis; “A Ordem” de Daniel Silva; “Outlander, escrito com o sangue do meu coração” de Diana Gabaldon; “Um Crime Esquecido” de Jude Deveraux; “Uma Terra Prometida” de Barack Obama; “Ferramentas de Coaching” dos autores Ana Teresa Penim e João Alberto Catalão; e “Uma Breve História da Economia”, de Niall Kishtainy.

Ainda na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, na categoria Livros Premium, terá ao seu dispor “Porque falham as Nações” dos autores Daron Acemoglu e de James A. Robinson, e também “Se o mundo inteiro fosse feito de memórias”, de Joseph Coelho. Na categoria Infanto Juvenil estarão presentes as obras “Robot Selvagem” de Peter Brown; “Mãe” de Anna Llenas; “Vicente, a Lebre Impaciente” de Timothy Knapman; “A Vaca que subiu a uma árvore” de Gemma Merino; “Outra vez!” de Emily Gravett; e “O Menino que Colecionava Palavras” de Peter Reynolds.

No Pólo de Fazendas de Almeirim, também na categoria Livros Premium, poderá ler “Assim foi Auschwitz” de Primo Levi; “Birras de Mãe” da Isabel e Ana Stilwell; “A Livraria dos Finais Felizes” de Jenny Colgan e também “Resiliência Para Principiantes” de Alina Oliveira. Na categoria Infanto Juvenil estarão disponíveis as seguintes obras: “Os dinossauros adoram meias fedorentas!” da Porto Editora; “A Avó que percorreu o mundo de Bicicleta” de Gabri Ródenas; “A Horta do Simão” de Rocío Alejandro; “Isto é meu!” de Blandina e José Lollo; “O dia em que os lápis desistiram” de Drew Daywalt; e “Supercoelho” de Stephanie Blake.

