Festival Entre Quintas cresce em 2022

No último dia da edição de 2021, a organização anuncia que no próximo ano o festival vai ter mais dias e mais espetéculos, passando de dois para três fins de semana.



Duas quintas com história secular assumem a realização de uma experiência de diálogo entre música, arte e enologia com eventos que proporcionarão a todos a possibilidade de aliar o prazer musical com a experiência vitícola, emoldurados pela elegância e beleza dos espaços envolventes. Entre Quintas apresentou concertos e recitais entre os dias 2 e 11 de julho, em diferentes espaços destas propriedades usufruindo de cenários naturais que unem estas facetas da arte de bem receber, portuguesa, enaltecida pela música. Dois fins-de-semana passados em harmonia, entre a arte e a natureza, tornam a Quinta do Casal Branco e a Casa Cadaval, locais de atração turística e cultural.



Localizadas a cerca de 45 minutos de Lisboa e com um fácil acesso, as duas quintas oferecerão tardes inesquecíveis, com música de diferentes géneros, abrangendo diferentes faixas etárias e gostos.



Esta experiência de diálogo entre a música e arte vitícola é também uma homenagem às figuras emblemáticas de Olga Cadaval e Maria Lívia Braamcamp Sobral, senhoras de grande cultura e sensibilidade artística que deram renome às propriedades que administraram, respetivamente, a Casa Cadaval e a Quinta do Casal Branco.



Este ano, os responsáveis da Quinta Casal Branco e Casa Cadaval lançaram também um vinho com o nome “Entre Quintas”.