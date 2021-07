Onde há crise, há esperança: 17 de julho de 2021

Pôr os talentos a render! Esta frase do Evangelho assusta muitas pessoas que, além de não terem grande apreço por si mesmas, se revoltam, dizendo: “Que culpa tenho eu por Deus não me ter dado mais qualidades?” Mas talentos são moedas, não qualidades naturais. O que está em causa na parábola é o que cada um faz com as oportunidades de amar e servir que tem no dia-a-dia. Só isso se pode comparar, uns tiram partido e crescem, outros bloqueiam e tentam negociar, outros ainda fogem ou deixam passar. Para todos cada dia traz muitas oportunidades.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.