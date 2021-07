Onde há crise, há esperança: 22 de julho de 2021

Aprender a dar tempo ao tempo é sabedoria do peregrino. Ir passo a passo, pacientemente, com a certeza de que hei-de chegar, sem entrar em ansiedade. O que é exactamente o contrário daquela doença do nosso tempo, o stress. “Nunca mais chego”, “nunca mais acontece”, “não sei se sou capaz”, “começo a duvidar”, assim é impossível chegar à meta. O peregrino, esse, confia no tempo e tem aquela tranquilidade persistente que acaba por vencer.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.