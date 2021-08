Jovens dos 12 aos 15 anos já têm data de autoagendamento para a vacina

Os jovens do concelho de Almeirim que tenham idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos podem fazer o autoagendamento da vacina contra a Covid-19 já a partir desta quinta-feira, dia 12 de agosto e termina no dia 14 de agosto.

Os dois dias serão reservados apenas para as pessoas da faixa etária fazerem o autoagendamento no Portal do Ministério da Saúde e o autoagendamento das outras faixas etária vai voltar a ficar suspenso temporariamente.

A informação foi divulgada esta quarta-feira, dia 11 de junho, pela Task Force dirigida pelo vice-almirante Gouveia e Melo. Os dias de vacinação para os jovens vai ser nos fins-de-semana de 21 e 22 de agosto e 28 e 29 do mesmo mês.

Os jovens que receberem a primeira dose logo no primeiro fim-de-semana de vacinação vão receber a segunda dose no fim-de-semana dos dias 11 e 12 de setembro. No entanto, os jovens que receberem a vacina entre os dias 28 e 29 de agosto, só irá receber a segunda dose entre os dias 18 e 19 de setembro.