Melão D’ Almeirim: Não compre “gato por lebre”

A MovAlmeirim alerta os consumidores para que não se deixem enganar ao comprar o Melão D’Almeirim. Segundo a Associação de Comerciantes, há quem esteja a vender o produto como sendo o real Melão D’Almeirim.

“Este é um produto com certificação IG (Indicação Geográfica), cuja produção e venda obriga a regras definidas no caderno de especificações e com um apertado controle de produção. O Melão d`Almeirim só é vendido com o selo de garantia que identifica o produto e produtor e é devidamente embalado com rede verde onde se junta também um desdobrável informativo, tal como se apresenta na foto.”, refere a MovAlmeirim nas suas redes sociais.