Concelho administra mais 809 vacinas contra a Covid-19

O concelho de Almeirim conta com mais 809 vacinas administradas na população do concelho, com dados registados até ao dia 21 de agosto de 2021.

Atualmente, já foram administradas 32.246 vacinas, onde 15.711 equivalem à primeira dose, 13.794 à segunda dose e 2741 pessoas receberam a dosagem única de vacinas contra a Covid-19, com 82% da população do concelho já conta com a primeira dose da vacina e 73% com as duas doses da vacina.

“Este tem sido um enorme esforço, ao longo de vários meses, de muitos a começar, naturalmente, na saúde. Aqui fica o apelo. Vacine-se”, apelou Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim nas redes sociais.

A população do concelho de Almeirim com mais de 16 anos de idade que queria ser vacinados contra a Covid-19 precisa apenas de se deslocar ao Centro de Vacinação que se encontra localizado no Campus da Proteção Civil.

Portugal é o quatro país do mundo com maior percentagem de pessoas vacinadas contra o vírus da Covid-19, com 64.7% da população com a vacinação completa e 11.9% com a primeira dose administrada.