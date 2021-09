“O importante para mim, como Presidente da Junta, é fazer sempre parte da solução!”

RENOVAÇÃO Joaquim Catalão vai à procura do terceiro e último mandato, concorrendo pelo PS. Os triunfos confortáveis não lhe retiram a ambição e vontade de fazer mais.

O que o levou a recandidatar-se à Freguesia de Almeirim?

Quando andamos há muitos anos na vida política, existe um momento em que nos devemos questionar acerca do trabalho que realizámos e se este tem sido uma mais valia para as nossas populações. Ao fazer esta análise, concluí que os objetivos que tenho vindo a propor, ao longo destes últimos anos, têm sido maioritariamente atingidos, havendo, no entanto, outros em curso e alguns a curto/médio prazo que gostaria de ver, igualmente, realizados. Por outro lado, como todos sabem, a minha ligação a Almeirim e às suas gentes é muito forte, por isso, é muito importante para mim a conclusão dos projetos que temos em curso, pelo que, não tive quaisquer dúvidas em aceitar o convite do Partido Socialista para me recandidatar às eleições

autárquicas de 2021.

Que balanço faz do seu último mandato?

O mandato de 2017 a 2021 foi totalmente atípico, especialmente porque, praticamente 40% do mesmo, foi passado em pandemia, o que nos colocou muitos desafios e entraves, mas que fomos conseguindo ultrapassar com o decurso do tempo, desenvolvendo o nosso trabalho da melhor forma possível, apesar de todas as contingências. Fizemos um forte investimento na formação dos nossos trabalhadores, adquirimos um vasto conjunto de equipamentos, máquinas, viaturas e tratores de cortar relva, que vieram dinamizar o serviço e permitir que a manutenção dos espaços verdes da freguesia de Almeirim fosse inteiramente feita pelos nossos trabalhadores. Em junho de 2020, entrou em funcionamento o Crematório Municipal de Almeirim, resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal de Almeirim, que o construiu, e a Junta de Freguesia de Almeirim, que é responsável pela sua gestão.

O Crematório Municipal, veio colocar à disposição da população do concelho de Almeirim e do distrito de Santarém, um serviço que até àquela data só existia a muitos quilómetros de distância. No lugar da Tapada e sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida daqueles que lá residem ou que lá pretendam futuramente residir, foi instalado um parque infantil e vários aparelhos de Fitness e foi colocada uma equipa permanente de trabalhadores da Junta de Freguesia, que, diariamente, faz a limpeza da localidade.

Foram ainda requalificados, pela Câmara Municipal, os diques da Courela e da Tapada, tendo sido neste instalada iluminação pública em toda a sua extensão, o que permite à população local e visitantes usufruírem do espaço para caminhadas, tanto de dia, como de noite. A Junta de Freguesia de Almeirim realizou, em colaboração com a Câmara Municipal, a requalificação do Jardim da República e da Praça Lourenço de Carvalho. Para além da requalificação em termos de piso e de iluminação, em ambos os locais foram plantadas flores e árvores, que lhe vierem dar vida, alegria e beleza. No total, a Junta de Freguesia de Almeirim é responsável pela manutenção e conservação de aproximadamente 110 000 m2 de zonas verdes e ajardinadas, o que é equivalente a 11 campos de futebol, bem como é responsável por todas as árvores existentes na Freguesia.

Tentamos sempre fazer o nosso melhor e manter estes espaços limpos e dignos para serem utilizados pela população. Tenho a sensação de dever cumprido e de ter feito o meu melhor, mas estou consciente que será a população da Freguesia de Almeirim a fazer essa avaliação no próximo dia 26 de setembro.

A que se propõe nos próximos anos?

A Junta de Freguesia de Almeirim é responsável pela gestão do cemitério e do crematório de Almeirim, sendo um dos meus principais objetivos continuar a mantê-los locais dignos e de respeito para com o luto daqueles que os utilizam. Como já referi, a Junta de Freguesia de Almeirim é responsável pela manutenção e conservação de todas as

zonas verdes e ajardinadas da freguesia. Nesse âmbito, pretendemos incrementar a plantação de um número significativo de árvores por toda a Freguesia.

Existe também um conjunto de intervenções e obras que estão a decorrer ou programadas, cujos concursos estão

a ser preparados e lançados, as quais, apesar de serem da responsabilidade da Câmara Municipal, contam com o total apoio e colaboração da Junta de Freguesia.

Destas, destaco as seguintes: a conclusão da Circular Urbana, que permitirá retirar o trânsito de veículos, especialmente os pesados, do interior da cidade de Almeirim; a obra do IVV que irá dotar a nossa Cidade de um espaço multiusos que permitirá a realização de eventos de grande dimensão; a requalificação do Jardim dos Charcos e da zona envolvente; a requalificação do edifício do Mercado Municipal com a instalação da Loja do Cidadão, onde serão concentrados diversos serviços, como as Finanças, a Segurança Social, a Conservatória e as Águas do Ribatejo; a requalificação do Jardim da Biblioteca e espaço envolvente; a ampliação do Pavilhão Alfredo Bento Calado e requalificação da zona envolvente; a conclusão das obras do Estádio Municipal; a requalificação do Parque das Tílias e de toda a zona envolvente à Praça de Touros e à zona dos restaurantes, bem como o arranjo urbanístico do troço da Rua de Coruche entre o Parque das Tílias e o Jardim dos Charcos; a construção de um parque de

estacionamento no terreno das antigas “Hortas D´El Rei” e a construção de um parque para autocaravanas junto ao Centro Coordenador de Transportes.

Acha que é mais difícil ser Presidente de Junta na sede do Concelho?

O importante e o fundamental para mim, como Presidente de Junta, é fazer sempre parte da solução! Fazer parte da solução é apresentar propostas ao Presidente da Câmara e aos Vereadores, é ser consultado na tomada das decisões estratégicas para a Freguesia e é trabalhar sempre em prol da população e do seu bem-estar. Aquilo que eu posso afirmar é que, em oito anos de trabalho com o Presidente Pedro Ribeiro e com a sua equipa de vereadores, fui sempre consultado em todas as matérias essenciais para a freguesia de Almeirim. Apresentei propostas para a melhoria e desenvolvimento da freguesia, as quais têm sido sempre consideradas pelo executivo camarário.

A grande novidade é a candidatura do CHEGA. Ficou surpreendido com a candidatura?

É a democracia a funcionar!

O que será um bom resultado?

A vitória do Partido Socialista com maioria absoluta.

Este é o seu último mandato. Vai começar já a preparar a sua sucessão?

Primeiro temos umas eleições para vencer! Felizmente, o Partido Socialista de Almeirim tem um conjunto de quadros/personalidades que podem ser cabeças de lista para qualquer órgão autárquico, e, como todos sabemos, compete à Concelhia do Partido Socialista fazer as escolhas e indicar os respetivos candidatos, mas na minha opinião, a minha sucessão será a natural!