MovAlmeirim apresenta melão a polacos

A MovAlmeirim promoveu na manhã desta segunda-feira um encontro de Sabores e Conhecimento onde esteve uma delegação da Polónia. Nesta cerimónia que decorreru no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim marcaram presença representantes do setor público de diferentes regiões Polacas que dão apoio a empresas na área da agricultura, veio até Almeirim para conhecer um pouco mais o Melão d`Almeirim e o seu processo de produção e certificação.



Neste encontro, estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, a presidente da MovAlmeirim, o engenheiro responsável pela empresa controladora de produção do melão e responsável pelo processo de certificação e o diretor do departamento do Melão da MovAlmeirim, também ele produtor.Depois de dadas as boas vindas, foi mostrado um vídeo com uma pequena apresentação do concelho de Almeirim.



De seguida, passou-se à apresentação do Melão d`Almeirim e abordados foram os temas: produção, certificação, controlo, promoção e comercialização.Com uma plateia atenta e muito ativa e curiosa, foram muitas as questões colocadas pelos visitantes polacos, que viram as suas dúvidas esclarecidas e transmitiram que “sairam deste encontro bem esclarecidos e com grande aprendizado”. Após uma degustação do referido melão, Marta Romão, tradutora e uma das organizadoras da viagem de “Caso de estudo”, salientou: “Estamos muito felizes com a forma como Almeirim nos recebeu. Vamos daqui com maior conhecimento. Achámos este encontro muito importante e proveitoso.”

Também Andrzedj Gorczyns, representante de uma região da Polónia Central, afirmou que ” tanto a Polónia quanto Portugal é muito tradicional na agricultura e nos produtos regionais e temos sempre muito interesse em trocar experiências.”A delegação Polaca, após este “Encontro de Sabores e Conhecimento” deslocou-se aos restaurantes da cidade de Almeirim onde se deliciaram com a Sopa da Pedra e as “tão curiosas” Caralhotas.