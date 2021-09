Almeirinense premiado

O almeirinense Nuno Duarte, um dos autores da série “Terra Nova”, recebeu o prémio Sophia’21 para Melhor Série/Telefilme. Nesta categoria concorriam ainda “Espia”, “Crónica dos Bons Malandros” e “Esperança”.



Nuno Duarte dividiu a autoria com Artur Ribeiro.



“Às vezes acontece e o que criamos com incertezas, sacrifício e dificuldade ganha vida própria nas vidas dos outros.Foi assim com “Terra Nova”. Agradeço ao Artur Ribeiro que me trouxe para o projecto e com quem escrevi, para além da produtora que confiou no nosso trabalho, no realizador Joaquim Leitão que lhe deu forma e aos incríveis actores e técnicos que o ergueram com o seu talento e entrega. Hoje é dia de voltar às incertezas, sacrifício e dificuldade, que há que escrever coisas novas.Obrigado a todos que os que o ajudam a tornar um pouco mais fácil”, disse Nuno Duarte depois de receber o prémio.