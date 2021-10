Almeirinense mal dorme mas garante vaga para o Mundial

Gustavo do Canto está apurado para o Campeonato do Mundo de Juniores de Triatlo.



Na segunda-feira levantou-se na Turquia às 4 da manhã para viajar de regresso a Portugal. Assim que chegou ao Aeroporto de Lisboa, meteu-se dentro do carro para viajar para o Algarve onde pelas 9h alinhou para disputar uma das vagas disponíveis para o Campeonato do Mundo de Triatlo de Juniores.



Fez uma prova brilhante e conquistou um lugar na “start list” do Campeonato do Mundo.