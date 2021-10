Restaurante de Almeirim escolhido para longa metragem de Rui Goulart

O Restaurante Amigos do Tacho foi escolhido para participar na longa metragem “Interrail” como Restaurante Típico de comida de tacho. A escolha foi feita pelo realizador Rui Goulart. As filmagens decorreram no dia 3 de outubro durante o período de almoço.

“Foi sem dúvida um dia inesquecível, repleto de diversão e de boa disposição, tanto para nós como para os nossos clientes”, referiu o restaurante nas sedes sociais.

“Interrail” é o 15º filme de Rui Goulart e as filmagens vão decorrer em Portugal, Angola, Estados Unidos da América e Brasil. O filme conta com a participação do Maestro António Vitorino de Almeida, João D’Ávila, Adelaide João , Miguel Borges, Ana Afonso, Rui Mendes, Lídia Franco, Rui Reininho, Cristina Carvalhal, Isabel Silvestre e Luz Casal.