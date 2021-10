20 kms ficam em sexto no Encontro Nacional

No passado fim de semana, 2 e 3 de outubro, decorreu em Almeirim o

Encontro Nacional de Escolas, no qual participaram cerca de 600 atletas,

distribuídos pelas 38 equipas vindas de todo o país, uma delas os 20 kms de Almeirim que conseguiu o sexto lugar.



A equipa Ciclismo 20km´s de Almeirim/Restaurante O Forno esteve

representada com 18 atletas, que mostraram uma grande atitude e muita garra.

No sábado decorreu a primeira manga da gincana, para os escalões de

benjamins e iniciados, e o contrar-relógio individual para os infantis e juvenis.

No domingo tiveram lugar a segunda manga da gincana para o escalão de

benjamins e ainda as corridas para as categorias de iniciados, infantis e

juvenis, onde cada atleta deu o seu melhor.



Para além do 6º lugar na classificação por equipas, os atletas da

almeirinenses obtiveram os seguintes resultados individuais:

Benjamins (88 atletas)

Diogo Fino, 20º lugar



Iniciados

Tomás Pereira, 2ºlugar

Vasco Almeida, 15ºlugar

João Batista, 39ºlugar

Tomás Moreira, 46ºlugar



Iniciadas Femininas

Sofia Kuzyk, 1ºlugar



Infantis

Pedro Galvão, 8ºlugar

Simão Pombas, 18º lugar

Bernardo Aleixo, 29º lugar

Rodrigo Alves, 40º lugar



Infantis Femininas

Inês Fonseca, 1ºlugar

Bárbara Cunha, 2ºlugar



Juvenis

Pavlo Kuzyk, 28ºlugar

Bernardo Rosa, 42º lugar

Tiago Fino, 57º lugar

Iago Lourenço, 81ºlugar

António Madureira, 118º lugar (a 2 voltas)



Juvenis Femininas

Inês Bernardes, 6ºlugar