Operação “Trindade 2021”: Segurança da Peregrinação Internacional em Fátima

Nos dias 12 e 13 de outubro, a Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial de Santarém, vai realizar uma operação de segurança em Fátima com o objetivo de garantir a segurança e a tranquilidade pública, o controlo e a fluidez rodoviária e também a prevenção criminal no Santuário de Fátima e nas áreas envolventes.

Com a operação “Trindade 2021”, a GNR também pretende garantir a segurança das pessoas, com a colaboração de diversas entidades. A operação conta com diversas especialidades da Guarda, nomeadamente meios do dispositivo territorial, de trânsito, da estrutura de investigação criminal, de patrulhamento ciclo e a cavalo, de ordem pública e do sistema de videovigilância.

Para que as celebrações decorram em segurança, a Guarda Nacional Republicana recomenda:

Dirija-se o mais cedo possível para Fátima e, preferencialmente, para os parques a sul (parques 11 a 14);

Consulte o Facebook da GNR – Comando Territorial de Santarém, para saber a localização e lotação dos parques de estacionamento (link);

Identifique, memorize ou fotografe o local onde estaciona a sua viatura ou do local de desembarque do autocarro;

Apela-se ao cumprimento das regras e das orientações da Direção Geral de Saúde (DGS), por forma a garantir a segurança de todos.

Esta operação conta ainda com o reforço de outras unidades da GNR.