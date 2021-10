IAD: O modelo de negócio criado para revolucionar o paradigma da mediação imobiliária

O meu nome é Ludovic da Silva e sou consultor imobiliário iad Portugal desde 2017, ano em que decidi mudar de vida e empreender naquela que é hoje a maior rede de consultores imobiliários independentes da Europa.

Assente num modelo digital plenamente inovador, que veio romper com o conceito tradicional de agência imobiliária, o Grupo iad, presente em Portugal, França, Espanha, Itália e Alemanha, conta atualmente com mais de 14.000 consultores na Europa e com alguns dos mais importantes fundos de investimento mundiais no seu capital – Naxicap Partners, IK Investment Partners, Rothschild Five Arrows e Insight Partners.

O ADN da iad assenta em três pilares fundamentais: o imobiliário, a web e o marketing de rede. Ou seja, além de me ter permitido criar o meu próprio negócio imobiliário digital, obter a liberdade profissional que pretendia e a possibilidade de desenvolver a minha própria equipa com uma dimensão internacional, dá-me ainda acesso a um plano de remuneração único no mercado.

Apesar de ser consultor independente e de ter total flexibilidade e autonomia, tenho acesso gratuito a um completo percurso formativo, a um account manager dedicado, a uma equipa que me apoia ao nível administrativo, informático, jurídico e também na área de marketing e comunicação. Tenho ainda acesso a toda uma plataforma digital de ferramentas exclusivas que me permitem desenvolver a minha atividade em qualquer lugar e de garantir o melhor serviço aos meus clientes. Costuma dizer-se que há experiências que mudam uma vida e eu posso afirmar que empreender com a iad é uma delas. É ter o sentimento de que estou no sítio certo no momento certo, é abraçar a possibilidade de criar a sua própria equipa (nacional e internacional) sem pagar royalities, criando assim o seu próprio negócio (fundo de comércio), que poderá ser herdado, transmitido e/ou vendido quando assim o entender.

Se procura também um novo desafio profissional, não hesite em contactar- -me para juntar-se à iad terei todo o gosto em acompanhá-lo na sua integração na mais inovadora rede de consultores imobiliários independentes que já conquistou mais de 15 000 profissionais em Portugal, França, Espanha, Itália e Alemanha.

Uma oportunidade única no mercado para criar o seu próprio negócio e para desenvolver a sua equipa além-fronteiras, com a previsão de abertura em mais de 85 países.