Onde há crise, há esperança: 17 de outubro de 2021

Misericórdia é uma palavra muito bonita que aparece no Evangelho e que significa coração sensível. Não sensível no sentido de um sentimento piegas, mas “sensível à miséria” – miser-cordis, do latim: um coração atento à miséria, à necessidade, ao pobre. Traduz a palavra grega “eleison”, Kyrie eleison, isto é “Senhor, misericórdia”! O termo eleison significa inclinar-se: Senhor, inclina-te para nós. Portanto, misericórdia, é o “estar inclinado para o outro”. É viver inclinado, propenso, atento. É aquilo que hoje poderíamos chamar o “cuidado”. A misericórdia tem ainda outra dimensão, que na Bíblia aparece junta com o “inclinar-se para…” e que é “ser fiel”. Um coração inclinado e fiel.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.