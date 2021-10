Cine Teatro de Almeirim recebe Teresa da Palma Pereira

O Cine Teatro de Almeirim vai receber no dia 24 de Outubro às 16H00 a pianista Teresa da Palma Pereira, para um recital que incluirá Variações “Ah vous dirai-je maman” e Sonata Kv 281 si bemol Maior de Mozart, “El Albaicin”, de Albeniz, e “Islamey”, de Balakirev. Com a lotação limitada a 200 lugares, os bilhetes para o espetáculo custam dois euros.

Teresa da Palma Pereira licenciou-se na Escola Superior de Música de Lisboa, sob a orientação de Tania Achot, com a classificação final de 19 valores. Estudou também com Artur Pizarro, Grigory Gruzman, Filipe Pinto-Ribeiro, Jan Michiels e Claudio Martinez Mehner. Participou em masterclasses com pianistas como Helena Sá e Costa, Sequeira Costa, Paul Badura-Skoda e Dimitri Baskhirov, entre outros.

Depois de ter concluído o Mestrado em Performance Musical na Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, com a classificação de 20 valores na Prova de Concerto, frequentou e concluiu uma pós-graduação no Koninklijk Conservatorium de Bruxelas, com elevada distinção.

Foi laureada com vários prémios nacionais e internacionais, incluindo o 1º Prémio no Concurso Internacional Maria Campina, 1º Prémio do Concurso Internacional para solista da Orquestra de Câmara de Bruxelas, do Conservatório Real de Bruxelas, o 2º Prémio do II Concurso Nacional para Jovens Pianistas (Prémio Adriano Jordão) e o 2º Prémio e Menção Especial do Júri do Concours International de Piano Altesse Royal Princesse Lalla Meryem, em Marrocos,presidido pelo pianista Dominique Merlet.

Tem também tocado com algumas das mais importantes orquestras portuguesas, Orquestra Clássica de Espinho, a Orquestra do Algarve, a Orquestra Clássica da Madeira, a Orquestra Sinfónica Juvenil, a Orquestra do Norte e a Orquestra Sinfónica Portuguesa Foi dirigida por Maestros como Ivo Cruz, Ferreira Lobo, Pedro Neves, Cristopher Bochmann e Rui Massena. Tem atuado, igualmente, em países como França, Itália, Bélgica, Holanda, Hungria, Suécia, Brasil e China(Macau).

Tem quatro CDs editados: um CD a solo, “A Valsa Transfigurada”, com obras de F. Schubert e R.Schumann; um CD gravado com a Orquestra do Norte, sob a direção do maestro José Ferreira-Lobo, com o Concerto n.º 1 de Brahms; um CD a solo, “Encontro”, com obras de Mozart e Schumann e um Cd, Identidade, com obras de Debussy, Prokofiev e Liszt.

É diretora artística desde 2018 do Festival Internacional de Piano de Oeiras e faz parte da Direção da Academia de Música Flor da Murta.