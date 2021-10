Margarida Caniço marca por Portugal

A Seleção Nacional está na 2.ª Ronda da Liga A de qualificação para o Euro 2022. Num jogo disputado no Estádio Algarve, Portugal venceu por 4-2 a Eslováquia, na terceira e última jornada desta 1.ª Ronda.

Portugal entrou bem no encontro, à procura do golo que lhe garantia a continuação na Liga A. A Eslováquia, por seu lado, estava mais concentrada na defesa, sabendo que o empate era suficiente.

O primeiro golo do encontro surgiu de grande penalidade, com Maria Alagoa a sofrer a falta e depois a concretizar. Estavam jogados 22 minutos. O golo foi positivo e Beatriz Nogueira e Maria Negrão estiveram perto de dilatar a vantagem nos minutos seguintes.

Aos 27′, Maria Negrão consegue entrar na área num bom trabalho individual e é derrubada. Nova grande penalidade e novo golo, desta vez pela própria Maria Negrão. Com o 2-0, o ritmo baixou, mas a Equipa das Quinas ainda fez o terceiro golo antes do intervalo, por Margarida Caniço, aos 39 minutos, depois do remate de Filipa Bandeira bater nos dois postes.

Nos segundos 45 minutos, Portugal controlou o ritmo do encontro, tendo oportunidades para marcar, com Maria Magrão a ter a primeira oportunidade, mas foi Maria Alagoa a fazer o 4-0. De grande penalidade, a Eslováquia reduziu, com Pavlina Hrdlicková a fazer o golo. Aos 75, novo golo das eslovacas, com Karen Mak a marcar de canto direto.

Até ao final, Portugal controlou o jogo e conseguiu a vtória. Segue-se agora a 2.ª Ronda que se vai disputar na primavera.