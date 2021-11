“5 Vale o Dobro” injeta 80 mil euros no comércio local

Com o objetivo de incentivar e dinamizar o comércio local na época natalícia no nosso concelho, a Câmara Municipal de Almeirim em parceria com a Movalmeirim – Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim, promove pelo segundo ano a campanha “5 Val€ o Dobro” e vai dobrar o valor investido em 2020.



A campanha traduz-se na emissão de 8 mil vales de compras, que potenciam um incremento no volume de negócios dos comerciantes locais de 80 000 euros, através de um investimento da Câmara de 40 mil euros, o dobro do ano anterior.



Relembramos que cada vale tem o valor de 10 euros cada, os quais têm o custo de aquisição para o consumidor de 5 euros cada, sendo que cada contribuinte, maior de idade, poderá adquirir até 5 vales.

“Depois do enorme sucesso do ano passado, nós tinhamos prometido duplicar o valor e estamos a cumprir. Vamos manter a iluminação de Natal, a pista de gelo e outras atividades, mas preferimos apostar num apoio direto ao comércio”, justificou Pedro Ribeiro a O ALMEIRINENSE.



A venda dos vales inicia-se a 15 de novembro no Espaço do Cidadão/tesouraria da CMA e no Posto de Turismo junto à Arena d’Almeirim.



Já se encontram-se abertas as inscrições para os comerciantes que pretendam aderir à campanha, as quais podem ser feitas pessoalmente no Balcão Único de Atendimento da CMA ou através do envio do formulário disponível em https://www.cm-almeirim.pt/images/2021/natal_2021_voucher_inscri%C3%A7%C3%A3o.jpg para buat@cm-almeirim.pt.

Mais informações disponíveis em https://www.cm-almeirim.pt/informacoes/noticias/item/1557-5-val-o-dobro ou através do telefone 2435943100.