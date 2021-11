Vinho produzido em Almeirim ganha prova cega

O vinho Falcoaria Colheita Tardia 2016, da região Tejo, produzido pela Quinta do Casal Branco venceu o ‘Desafio de Lisboa’, que colocou, em prova cega, vinhos de Portugal e ícones europeus de França, Itália e Espanha, na 22ª edição do Encontro com Vinhos, que decorreu, no Centro de Congressos de Lisboa, de 6 a 8 de novembro, tendo sido considerado “a grande surpresa da noite”.

Organizado pela Revista de Vinhos, a degustação contou com prestigiados sommeliers entre os jurados – como o italiano Paolo Basso, que se sagrou ‘Melhor Sommelier do Mundo de 2013’, no Japão – que pontuaram, numa escala de zero a 20 pontos, os vinhos em degustação, sem conhecimento antecipado da denominação de origem, casta e país.

“Em confronto direto com o Château Rieussec 2017, um reputado vinho francês de Sauternes, Falcoaria Colheita Tardia 2016 ganhou, por larga margem, o flight de vinhos de sobremesa”, segundo a mesma publicação. Elaborado a partir das castas Viognier e Fernão Pires, Falcoaria Colheita Tardia 2016 resulta de ótimas condições de desenvolvimento do fungo Botrytis Cinérea, também conhecido por ‘podridão nobre’, decorrentes de pluviosidade acima da média ocorrida durante o mês de setembro 2016.