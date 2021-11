Proabraçar organiza Semana Internacional da Tolerância

A Associação Proabraçar através do CLAIM-Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Almeirim, vai organizar a 1.ª Edição da Semana Internacional da Tolerância, a realizar no dia 15 de novembro pelas 17 horas no Auditório da Biblioteca Municipal ou no dia 18 de novembro pelas 17horas no Auditório do CCA (Rua 1.º Maio,61, 2080-051 Almeirim), conforme a vossa disponibilidade.

A primeira edição da Semana da Tolerância foi desenhada estrategicamente para sensibilizar e chamar a atenção da Comunidade para a tolerância, uma virtude que se vai tornando cada vez mais rara de estar presente nas atitudes do quotidiano, sendo a Tolerância uma virtude fundamental para se viver em paz em Sociedade/Comunidade e coincidindo o facto da Multiculturalidade que se vive hoje no concelho de Almeirim, torna-se uma necessidade refletir acerca dela, da Tolerância, quando temos literalmente o Mundo à nosso porta.



Os dois eventos vão ser transmitidos pela ALMEIRINENSE TV.