Greve fecha escolas

A greve da função pública fechou algumas escolas do concelho de Almeirim.



No Agrupamento de Fazendas, o Jardim de Infância de Paço dos Negros, Centro Escolar de Fazendas e EB 23 (a partir das 11h30).



No Agrupamento de Almeirim:

. Escola Secundária fechou às 10h

. Febo Moniz a funcionar até às 13h30

. Moinho de Vento fechada

. P3 fechada

. Escola Charcos aberto o 1.º ciclo e fechado o Jardim de Infância

. Benfica Ribatejo fechado o 1.º ciclo e aberto o Jardim de Infância

. Cortiçois fechado



Os funcionários públicos estão em greve, numa luta contra a “falta de respostas” da parte do Governo, numa altura em que, para 2022, apenas está garantida a manutenção do seu poder de compra.



A Frente Comum exige aumentos de 90 euros para todos os trabalhadores e um salário mínimo de 850 euros na administração pública. Já a proposta de OE para 2022, prevê aumentos salariais de 0,9% para a generalidade dos funcionários públicos no próximo ano, o que, segundo o executivo, representa um esforço orçamental anual permanente de cerca de 225 milhões de euros.



(em atualização)