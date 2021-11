Alunos Melhores Companheiros vão ser distinguidos

O Rotary Club de Almeirim vai proceder no dia 17 de novembro, pelas 18.00h, no Cine Teatro de Almeirim a entrega dos prémios “Aluno Melhor Companheiro”, dos Agrupamentos de Escolas dos Concelhos de Almeirim e Alpiarça.



A seleção dos alunos premiados foi feita pelos próprios colegas e pelos Diretores de Turma, de acordo com os princípios por nós definidos e que se enquadram na teoria e na prática do Movimento Rotário.



O Rotary Club de Almeirim vai ainda aproveitar a ocasião e celebrar a Juventude, procedendo à entrega de um apoio à Escola de Formação dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e de Bolsas de Estudo a jovens do concelho.