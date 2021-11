“Foi uma noite mágica”, diz Nininho sobre concerto em Almeirim

Depois do êxito na Corrida de Toiros de setembro, a Arena D’Almeirim foi a registar uma grande noite com o esgotado concerto de Nininho Vaz Maia.



“Foi uma noite mágica e já não tenho palavras para agradecer, este concerto não foi meu, foi de todos nós…”, escreveu o cantor nas redes sociais.



Nininho Vaz Maia nasceu em Lisboa e cresceu no antigo Bairro da Curraleira, onde ainda vive. Filho de pai de etnia cigana, as suas origens influenciam Nininho conquistou o país com o lançamento de canções de originais através do YouTube em 2019.