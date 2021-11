Sucesso Escolar apresenta Labmóvel à Rede de Bibliotecas

O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE LT) e a Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo (RIBLT) deram início a uma partilha de experiências, no âmbito do Labmóvel.

A atividade teve lugar esta manhã, dia 30 de novembro, na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim.

O objetivo foi dar a conhecer os equipamentos existentes no Labmóvel, que são utilizados por alunos e professores dos 19 agrupamentos de escolas que integram o PIICIE LT. A atividade de hoje contou com o apoio de alguns desses professores.

Os técnicos das Bibliotecas da Lezíria do Tejo estão a ter formação no âmbito das BiblioTICS, onde estão a aprender a manusear equipamentos idênticos aos utilizados no Labmóvel, nomeadamente impressoras 3D, óculos de realidade aumentada, drones e material de robótica.

Através desta partilha foi possível alavancar a tão desejada sinergia entre o PIICIE LT e a RIBLT, dois projetos promovidos pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).

De lembrar que os técnicos da RIBLT estão a ter formação no âmbito do projeto “BiblioTICs”, financiado pelo PADES – Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas e promovido pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).