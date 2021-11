Militar do concelho apoia as Nações Unidas no âmbito do World Food Program

A GNR, através da especialidade “Unmanned Aircraft Systems “ da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, participou num estudo que visa a implementação de Inteligência Artificial no âmbito das ações de Busca e Resgate (Search and Rescue), em Moçambique. Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, a GNR esteve representada neste estudo com Ernestino Fausino Fidalgo que é de Paço dos Negros.

Este estudo, organizado pelas Nações Unidas, no âmbito do “World Food Program Drones– (WFP Drones)”, visou, entre outras coisas, validar a viabilidade de utilização destes meios para acelerar as missões de “Search and Rescue” nos mais diversos cenários de operação.