Ministro inaugura Centro Compostagem em Benfica

O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, inaugura os cinco Centros de Compostagem Comunitária das freguesias de Glória do Ribatejo e Granho, Pontével, Benfica do Ribatejo, Muge e Alpiarça, no próximo dia 6 de dezembro, pelas 16h30. O evento realiza-se simbolicamente no Estaleiro da Junta de Freguesia de Glória do Ribatejo e Granho.

A cerimónia contará ainda com a presença e intervenção do presidente do Conselho de Administração da Ecolezíria, Carlos Pinto Coutinho, do presidente da Junta de Freguesia de Glória do Ribatejo e Granho, João Batista Oliveira, e do presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio.

Esta visita do Ministro do Ambiente e da Ação Climática surge no âmbito de um projeto de Compostagem Comunitária levado a cabo pela Ecolezíria em parceria com as Juntas de Freguesia aderentes. Esta iniciativa, cofinanciada pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), visa incentivar a população a reaproveitar os resíduos biodegradáveis produzidos em contexto doméstico, transformando-os num produto rico em nutrientes, denominado composto, ótimo para utilizar como fertilizante natural.

Para pôr em prática esta iniciativa, a Ecolezíria instalou cinco centros de compostagem comunitária em locais públicos indicados pelas Juntas de Freguesia. Estes centros são constituídos por uma zona de receção de verdes, zona de compostores e zona de receção de resíduos orgânicos provenientes da população aderente.

Associado a esta projeto cada junta recebeu ainda um biotriturador portátil, um crivo, cinco contentores de 240 litros para armazenamento dos resíduos, cinco carrinhos de mão, entre outros utensílios e ferramentas. A responsabilidade pela gestão do espaço e do processo propriamente dito fica a cargo da Junta de Freguesia.

Quem é que pode aderir? E de que forma?

Os participantes interessados em aderir à campanha de Compostagem Comunitária numa destas freguesias devem contactar a respetiva Junta, para receberem em casa e de forma gratuita, um balde de 30 litros e um conjunto de sacos biodegradáveis, onde irão depositar os resíduos produzidos, que mais tarde deverão ser entregues no centro de compostagem. Mais tarde, o composto produzido nos centros de compostagem pode ser reutilizado pelos participantes na fertilização das suas plantas ou ser canalizado para adubar espaços verdes públicos.

Esta ação faz parte de uma estratégia global da Ecolezíria que dá o mote à campanha “A Rua é a Casa de Todos”, e que pretende assegurar o cumprimento das metas definidas pela União Europeia para a reutilização e a reciclagem de 55% dos resíduos urbanos em 2025 e 65% em 2030.