Centro de Karaté – Do Shotokan de Benfica do Ribatejo com pódios no Torneio Nacional da ANAM e Open de Odivelas

Centro de Karaté – Do Shotokan de Benfica do Ribatejo (CKSBR) teve um fim de semana em grande, com vários pódios no Torneio Nacional da Associação Nacional Artes Marciais (ANAM) e no Open de Odivelas.

Torneio Nacional da ANAM decorrei no domingo, 21 de abril, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, onde participaram cerca de mil Karatecas de vários escalões. Os atletas do CKSBR estiveram presentes e conquistaram dois primeiros lugares, quatro segundos lugares e três terceiros lugares.

1º lugar: Sofia Silva ( Kata Feminino 5/6/7 anos até cinto laranja) e Margarida Silva ( Kata Feminino 10/11 anos até cinto laranja)

2º lugar: Bianca Midões (Kata Feminino 5/6/7 anos até cinto laranja); Mariana Branco (Kata Feminino 8/9 anos a partir de cinto laranja); Afonso Marinhas (Kata Masculino 8/9 anos a partir de cinto laranja) e Diogo Midões (Kata Masculino 10/11 anos até cinto laranja).

3º lugar: Diogo Midões (Kumite Masculino 10/11 anos); Vitória Figueiredo (Kumite Feminino 10/11 anos) e Henrique Moço (Kata Masculino 16/17 anos).

Para além destes resultados, Margarida Mesquita, Rafael Fernandes, João Duarte conquistaram o 5º lugar na competição.

No Open de Odivelas, que decorreu no sábado, 20 de abril, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, o CKSBR conquistou dois pódios.

Vitória Figueiredo (Kumite Iniciado Feminino -35 KGS) fez 3º lugar e Diogo Midões (Kumite Iniciado Masculino -40 KGS) também um 3º lugar.

O clube teve ainda boas prestações de Mariana Branco (Kata Infantil), Margarida Silva (Kata Iniciado), Afonso Marinhas (Kata Infantil), Henrique Moço (Kata e Kumite Júnior) e Rafael Fernandes (Kata Iniciado).