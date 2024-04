Jogo Casa Pia x Chaves com causa solidária a favor da pequena Constança

O jogo entre o Casa Pia FC e o GD Chaves, que se realiza no próximo sábado, dia 27 de abril, pelas 15h00, a contar para a jornada 31 da Liga da Portugal, será uma jornada de solidariedade a favor da Constança, a menina de Almeirim que sofre de sindrome de Rett. Os adeptos levam tampas de plástico e garantem um bilhete de acesso ao Estádio de Rio Maior, a casa do Casa Pia FC nesta temporada.

As tampas podem ser entregues no Estádio Pina Manique (estádio do clube) entre quarta e sexta-feira, entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 18h00; Nas piscinas Municipais de Rio Maior entre quarta e sexta-feira, das 9h00 às 21h00; Ou no Estádio de Rio Maior, no sábado, a partir das 11h00.

Para garantir o bilhete, os interessados pordem fazê-lo através do site do clube, nas nossas instalações no Estádio Pina Manique, Parque do Monsanto, 1500-462 Lisboa, no seguinte horário: quarta a sexta-feira 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00. No sábado, a bilheteira do Estádio Municipal de Rio Maior estará aberta partir das 11h00 até ao intervalo da partida.

“Esta partida é crucial para a nossa permanência na primeira divisão e para apoiar a nobre causa da Constança. Junta-te a nós nesta jornada solidária e ajuda-nos a fazer a diferença na vida de quem mais precisa. A tua colaboração pode ser pequena para ti, mas será enorme para a Constança. Traz as tuas tampinhas e caricas ao estádio, e em troca garante o teu bilhete para o jogo. Vamos transformar o plástico em esperança e solidariedade!”, destaca o clube de Pina Manique.