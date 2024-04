Tenistas de Almeirim dominam campeonato regional de veteranos +50

Dos cinco títulos de +50 em jogo, os tenistas da Associação 20kms de Almeirim conquistaram quatro e foram finalistas em outros dois. José Rodrigues venceu tudo o que disputou, conquistando o troféu de singulares, pares e pares mistos.

Em singulares masculinos, José Rodrigues conquistou o título ao vencer na final outro tenista da Associação 20kms de Almeirim, Pedro Alves, pelos parciais de 6/3 e 6/2. José Rodrigues confirmou o estatuto de principal favorito mas Pedro Alves derrotou pelo caminho o 2º cabeça-de-série para se tornar vice-campeão regional.

Em pares masculinos, a dupla almeirinense venceu o troféu derrotando na final Fernando Gonçalves (Nuno Mota TA) e Carlos Pena (CT Torres Novas) pelos parciais de 6/1 e 6/2.

Na variante feminina, em pares, as tenistas almeirinenses Ana Paula Rosário e Isabel Carvalho sagraram-se campeãs regionais de +50 ao bater no jogo decisivo Cristina Rodrigues e Isabel Samouco, do CT Torres Novas, por 6/1 e 6/2.

Em singulares, Isabel Carvalho só foi travada nas meias-finais frente à 1ª cabeça de série, Sónia Marques, do RSC Leiria, por duplo 6/0. Já Sara Pereira cedeu na 2ª ronda frente à vencedora do torneio, Paula Falcão, do CET Leiria, por 6/1 e 6/0, enquanto Ana Paula Rosário cedeu na ronda inaugural frente a Ana Miguel, do CT Torres Novas, por 7/5 e 6/1.

Em pares mistos, final quase toda almeirinense, com José Rodrigues e Ana Paula Rosário a conquistarem o titulo regional frente a Isabel Carvalho e Paulo Riachos (CT Golegã), pelos parciais de 7/5 e 6/2. Pelo caminho, Isabel Carvalho derrotou a colega de equipa Sara Pereira, que jogou ao lado de Alexandre Felício, do CT Golegã, por 6/4 e 7/6.

No escalão de +40, Helena Palhas cedeu na ronda inaugural frente a Vera Gorjão, do CT Torres Novas, por 6/3 e 7/6. Em pares, a tenista de Almeirim jogou ao lado de Vera Gorjão mas perderam frente a Sónia Marques e Susana Santos (CET Leiria), por duplo 6/1.

O Campeonato Regional de veteranos +40, +50 e +60 da Associação de Ténis de Leiria decorreu entre os dias 19 e 22 de abril nos court’s do Clube Ténis Torres Novas.