“Estamos todos a trabalhar para o bem do nosso comércio”

Helena Fidalgo, Presidente da MovAlmeirim, que atividades estão previstas para o Natal 2021?

As atividades que temos programadas para o Natal passam pela Pista do Gelo, que já não pode faltar, e pelo “Mercadinho Encantado” onde marcarão presença alguns dos associados da MovAlmeirim, com os quiosques com exposição e venda de artesanato, as prendinhas tão procuradas nesta altura do ano, os bolos e doces tradicionais, os licores e não só. Todos os associados MovAlmeirim tiveram o convite para exporem os seus artigos no Mercadinho. Teremos também a Casa do Pai Natal, haverá animação de rua, animação musical, DJ e Karaoke, danças, o passeio das Pasteleiras e das mulheres motards também voltarão a animar o nosso Natal, tal como fizeram há dois anos atrás e que provou ser muito animado, não só para quem participa, como para quem assiste.

Há algumas surpresas que está a aguardar?

Sim, sim!! Todos os anos temos que ter sempre qualquer coisa de diferente, senão perdia a graça. Mas as surpresas são…surpresa! Não se podem revelar antes do tempo. No entanto, posso levantar um bocadinho do véu em relação a uma surpresa: Todos os anos, a MovAlmeirim sugere uma decoração de Natal para colocar na entrada ou na montra das lojas do nosso concelho. O ano passado foi um duende, no anterior tinham sido as escadas, que foram um enorme sucesso e, a estas sugestões, aderem os nossos associados e também aqueles que não são associados, o que nos deixa, particularmente, muito satisfeitos. Este ano, lançamos o desafio aos associados, para decorarem as entradas das suas lojas com um crivo ou uma peneira, ou uma roda, ou seja, este será o elemento comum, depois cada um fará a sua decoração com um destes elementos. E o que depois se vê de criatividade? Há autênticas obras de arte! Mas este ano, a MovAlmeirim foi ainda mais além e decidiu lançar um desafio mais arrojado. E se, em vez de decorarmos só as nossas portas, só as nossas montras, decorássemos também as nossas ruas? Se bem o pensámos, melhor o fizemos e, neste momento, já temos algumas pessoas a trabalhar para as decorações das ruas. E, porque às vezes o destino também nos reserva algumas surpresas, há ruas em que os não associados se juntaram aos associados e também estão a trabalhar no mesmo sentido, o que é excelente. Prova que a união faz a força e que estamos todos a trabalhar para o bem do nosso comércio que é o objetivo principal desta associação de Comerciantes e Empresários. Deixa-nos de ego cheio e a pensar… caramba, afinal a existência deste tipo de associações continua a ter razão de ser! Bom, e a outra surpresa que temos preparada… não posso mesmo dizer nem dar qualquer dica… não posso mesmo, porque senão perde a graça. Mas garanto uma coisa, vai dar nas vistas!

Como é que a MovAlmeirim viu o aumento da aposta da autarquia na campanha “5 Vale o Dobro”?

Ai, viu com bons olhos! Essa notícia foi recebida com muito entusiasmo. Tudo o que seja para trazer pessoas para o comércio local é sempre visto com muito bons olhos e o certo é que o “5 Vale o Dobro” vai ajudar e muito, a economia do nosso comércio e do nosso concelho.

É um grande balão de oxigénio a injeção de 80 mil euros neste Natal?

Então não é?! Já no ano passado, com metade dos valores, foi uma ajuda preciosa. Este ano vai voltar a ajudar bastante a economia do comércio, mas não só, esta campanha traduz-se também numa grande valia à economia de cada agregado familiar. Neste ponto, acho que todos temos a agradecer ao município por esta iniciativa que, realmente, é de louvar. Saímos todos a beneficiar, tanto o comerciante quanto o cliente.

Há ideia do impacto da pandemia no comércio local?

Não podemos dizer que foi em todos os ramos de negócio, mas para a sua grande maioria foi desastroso! As pessoas estão agora a começar a reerguer-se, mas ainda muito lentamente.