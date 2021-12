Ministro do Ambiente inaugura cinco centros de Compostagem da Ecolezíria

Foram inaugurados cinco novos centros de Compostagem comunitária nas freguesias de Glória do Ribatejo e Granho, Pontével, Benfica do Ribatejo, Muge e Alpiarça.

Os novos centros de Compostagem resultam de uma parceria entre a EcoLezíria, uma empresa de recolha e tratamento de resíduos, e as 6 juntas de freguesia aderentes a este projeto.

A cerimónia de inauguração contou com a presença do Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que elogiou o trabalho feito pela EcoLezíria no domínio ambiental: ” Estamos aqui na presença de um trabalho que não é nosso, é da EcoLezíria, que é uma das poucas empresas em Portugal que cumprem as metas estratégicas ambientais. E portanto, estou-vos sinceramente agradecido”

De acordo com a Ecoleziria, esta iniciativa, cofinanciada pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), visa “incentivar a população a reaproveitar os resíduos biodegradáveis produzidos em contexto doméstico, transformando-os num produto rico em nutrientes (…), ótimo para utilizar como fertilizante natural”

No âmbito deste projecto, cada junta recebeu uma série de equipamentos destinados à recolha e tratamento de resíduos, entre eles, um biotriturador portátil, um crivo, cinco contentores de 240 litros para armazenamento dos resíduos, cinco carrinhos de mão, entre outros utensílios e ferramentas.

A população das respetivas juntas também pode participar activamente neste projecto. Para o efeito, as pessoas devem contactar a junta onde residem “para receberem em casa e de forma gratuita, um balde de 30 litros e um conjunto de sacos biodegradáveis, onde irão depositar os resíduos produzidos, que mais tarde deverão ser entregues no centro de compostagem”.

A cerimónia contou ainda com a presença e intervenção do presidente do Conselho de Administração da Ecolezíria, Carlos Pinto Coutinho, do presidente da Junta de Freguesia de Glória do Ribatejo e Granho, João Batista Oliveira, e do presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio.