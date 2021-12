Hoje foi assim, no Concerto Solidário, com a fadista Ana Paula Martins, Mestre Custódio Castelo e a Banda do Chapéu Preto.



“O concerto foi muito bom. Infelizmente com este aumento de casos e o receio, legítimo, o público foi pouco. Ajudaram comprando bilhete, mas muitos ficaram em casa. Foi pena porque os artistas mereciam uma sala cheia. O alimento do artista é o público e o aplauso…”, destacou José Carlos Silva, Presidente da Direção do CRIAL.