Carregueira recebe ‘Arraial na Aldeia’

O Centro Comunitário da Carregueira enche-se de animação, convívio, bebida e comida, nos próximos dias 26, 27 e 28 de julho. Com o objetivo de dinamizar a freguesia da Carregueira, no concelho da Chamusca, a ‘ADeCCC’, Associação de Danças e Cantares “Os Camponeses” da Carregueira, regressa com o Arraial na Aldeia.

A programação musical da inciativa inicia sexta-feira, com Hélder Costa, pelas 21h00, e DJ Hot Crazy Boy, pelas 01h00. No sábado, está agendado concerto da RH Música Positiva, pelas 21h00, e continuação às 01h00 com o DJ African Groove.

No domingo há Festival Folclore, pelas 17h00, com quatro ranchos convidados e a noite tem música a cargo do Duo Musical Paula e Dery, pelas 212h00.

Nestes três dias, o restaurante da associação abre pelas 19h00, com vários petiscos à disposição.

“A ADeCCC foi fundada há 17 anos com o objetivo de dinamizar a freguesia da Carregueira. Somos uma associação jovem que organiza atividades modernas para atrair a população mais jovem, enquanto preservamos as nossas tradições, como o Festival de Folclore. Convidamos todos a participar no “Arraial na Aldeia”, uma festa que decorrerá nos dias 26, 27 e 28 de julho, no Centro Comunitário da Carregueira. Onde podem esperar Bailarico, Dj’s, Festival de Folclore, Artesanato e a deliciosa Gastronomia típica da nossa região.”, destaca João Protásio, presidente da ADeCCC.