Coruche aposta na digitalização de percursos pedestres

O Município e a Geonatour estão a revolucionar a forma como exploramos Coruche, digitalizando os percursos pedestres e trazendo o turismo de natureza à palma da mão. A equipa Geonatour esteve recentemente no terreno a garantir que todos os caminhos estão devidamente mapeados na app, ajustando rotas e instalando sinalizações nos percursos da Cegonha, do Cavalo e da Coruja/Ciclovia, e nos Caminhos do Vale ao Montado. Com conteúdos turísticos enriquecedores e interação digital facilitada, a iniciativa promete transformar a experiência dos visitantes e envolver a comunidade local na promoção e manutenção do turismo sustentável.

A aplicação Geonatour está a desenvolver um projeto inovador de digitalização dos percursos pedestres no Município de Coruche. No passado dia 28 de junho, a equipa da Geonatour esteve no terreno para certificar todos os percursos implementados na app, ajustando a localização de alguns caminhos e colocando placas indicativas de pontos de interesse nos respetivos locais. A ação abrangeu o Percurso Pedestre da Cegonha, o Percurso Pedestre do Cavalo e da Coruja/Ciclovia, e os Caminhos do Vale ao Montado.

Durante a intervenção foram implementadas placas de percurso, pontos de interesse e totens turísticos. Os traçados e os pontos de interesse serão disponibilizados no Google Earth (em formatos KMZ e KML). A Geonatour planeia ainda realizar várias publicações de anúncio do projeto à comunidade. A Câmara Municipal de Coruche também divulgará as publicações, incentivando visitantes e residentes do Concelho a conhecerem e a envolverem-se ativamente na divulgação e manutenção dos vários traçados.

A app Geonatour, disponível para smartphones, promove o turismo de natureza ao valorizar o património natural e histórico-cultural das regiões. Através da plataforma são divulgadas e promovidas rotas, percursos e agentes económicos, oferecendo uma oferta turística integrada e uma conexão territorial abrangente nas vertentes social, ambiental, económica e sustentável. A aplicação móvel permite a turistas e amantes da natureza descobrir os encantos dos territórios sem se desviarem dos percursos traçados.

A app utiliza georreferenciação, permitindo o modo offline, e fornece informações detalhadas sobre locais de interesse geológico, natural, histórico, arqueológico, além de opções de alojamento e alimentação. A aplicação também possibilita que os utilizadores façam reportes sobre o estado dos percursos, contribuindo para a manutenção destas estruturas turísticas. Além disso, a tecnologia da Geonatour permite obter diversas estatísticas de utilização, fornecendo relatórios trimestrais com dados quantitativos sobre a afluência e a interação dos turistas com os agentes locais.

Coruche é uma das regiões mais inspiradoras de Portugal, onde o dourado do montado, o verde dos campos agrícolas e o azul do rio Sorraia compõem uma paisagem deslumbrante. Aqui, os visitantes podem explorar as tradições locais, deliciar-se com a cozinha ribatejana e conhecer o artesanato regional. Além disso, Coruche oferece diversas atividades para os amantes da natureza, como caminhadas, ciclismo, balonismo, trail, canoagem e pesca desportiva. Com a Geonatour e o envolvimento da comunidade local, Coruche é ainda mais acessível e convidativa, promovendo um turismo responsável e sustentável.