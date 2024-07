EPVT promove mobilidades Erasmus+ para Jovens Diplomados

No âmbito do projeto da Ação Chave 1 (KA1) do setor do Ensino e Formação Profissional (VET) do programa Erasmus+, a Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) proporcionou nove mobilidades para fins de aprendizagem ao abrigo da Acreditação Erasmus 2021-2027. Esta iniciativa sublinha a importância da formação na EPVT, que além de adotar estratégias de aprendizagem inovadoras, oferece aos alunos a possibilidade de realizar estágios no estrangeiro.

A 01 de fevereiro, três jovens partiram para St. Julians, em Malta: o recém-graduado do curso profissional Técnico/a de Restaurante/Bar, Tiago Lopes e os diplomados do curso profissional Técnico/a de Cozinha/Pastelaria, Rafael Duarte e Henrique Carvalho. Os jovens estagiaram no hotel Corinthia St. George’s Bay, do grupo Five Star Hotels Ltd., parceiro de longa data da EPVT, que ficou muito satisfeito com os três e já transmitiu todo o gosto em voltar a recebê-los para um emprego num dos quatro hotéis do grupo em Malta.

Os jovens, que já tinham realizado estágios Erasmus+ em Sauze D’Oux, Itália, graduaram-se na EPVT em 2023 e, participam agora em mobilidades Erasmus PRO, estágios de longa duração (seis meses), uma nova experiência Erasmus que os ajudou a crescer no mercado de trabalho e a desenvolver competências técnicas, pessoais e sociais. Rafael, Henrique e Tiago regressaram a 16 de julho, com feedback bastante positivo de toda a experiência e com bastante entusiasmo para prosseguir com os seus projetos de vida, referindo que foi uma “grande experiência!”.

A EPVT continua a oferecer aos seus alunos valiosas oportunidades de formação e desenvolvimento. As inscrições para os cursos profissionais (12.º ano) estão abertas, incluindo: Técnico/a de Restaurante/Bar, Técnico/a de Cozinha/Pastelaria, Técnico/a de Multimédia, Técnico/a de Turismo e Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital. Além disso, está disponível o Curso de Educação e Formação de Jovens (9.º ano) de Operador/a de Logística (tipo 3). A frequência destes cursos é gratuita, com direito a subsídio de alimentação, bolsa de profissionalização e transporte gratuito. Mais informações e inscrições estão disponíveis em epvt.pt.