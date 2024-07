NERSANT implementa programa de apoio à liderança na área da transformação digital

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém viu aprovada a candidatura submetida ao projeto Líder+Digital, um programa inovador de apoio à liderança focado na transformação digital das organizações. Totalmente gratuita, esta iniciativa visa melhorar a produtividade e competitividade das empresas, reforçando as competências digitais dos gestores e quadros dirigentes.

Um bom líder motiva e atualiza-se. Dominar a transformação digital é essencial para garantir o sucesso das empresas na atual era tecnológica. Através do Líder+Digital – agora aprovado – a NERSANT está empenhada em capacitar os líderes empresariais com as ferramentas e conhecimentos necessários para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da transformação digital.

A medida Líder+Digital é um programa de apoio à liderança que visa melhorar a produtividade e competitividade das organizações, reforçando as competências digitais dos gestores e quadros dirigentes, enquanto atores fundamentais da tomada de decisão estratégica e operacional das organizações.

O principal objetivo do Líder+Digital é, assim, impulsionar a transformação digital das organizações em diversos setores económicos. O programa pretende fomentar processos de transformação digital que contribuam para a melhoria da produtividade e competitividade do tecido empresarial e da economia do país. Além disso, visa reforçar as qualificações e competências digitais dos gestores e quadros dirigentes, reconhecendo-os como atores fundamentais na tomada de decisão estratégica e operacional das organizações.

O programa é destinado a gestores e dirigentes de empresas, associações empresariais e entidades da economia social, bem como a quadros técnicos superiores com potencial de liderança e gestão, que desejem aumentar as suas competências e qualificações no domínio digital, apoiando as suas organizações nos processos de transformação digital. Não é exigido um nível específico de proficiência digital para a participação no programa.

O Líder+Digital não terá custos para os participantes, sendo integralmente financiado pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito do investimento TD-C16-I01 – Empresas 4.0: Capacitação digital das empresas Medida 02 “Emprego+Digital 2025”.