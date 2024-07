Vinhos do Tejo abrem inscrições para 3.º Concurso de Fotografia

Os amantes de fotografia – que não sejam fotógrafos profissionais – e do mundo do vinho podem começar a preparar as suas máquinas, porque está de volta mais uma edição do Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo. Promovido pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo), em parceria com a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo e a Rota dos Vinhos do Tejo, tem como objetivo captar a atenção para a região, em especial para a paisagem vitivinícola, de forma sensorial através do olhar fotográfico.

“Da vinha ao vinho” dá mote ao tema da 3.ª edição do Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo. São assim esperadas fotos relacionadas com região dos Vinhos do Tejo, que versem vinhas, trabalhos na vinha e na adega, ambiente de vindima e enoturismo. A inscrição pode ser feita até ao fim do mês de agosto, mas as fotos podem chegar à organização até dia 31 de outubro, permitindo assim captarem a altura mais dinâmica e animada para quem trabalha no sector do vinho: as vindimas – que no Tejo podem começar já no final de julho e prolongar-se até outubro, no caso de vinhos para colheita tardia.

As inscrições são gratuitas. Para o efeito, os participantes devem aceder ao site da Confraria, em www.confrariadotejo.pt, consultar o regulamento do concurso e preencher a ficha de Inscrição, que deve ser enviada para o endereço eletrónico confraria.enofila.tejo@gmail.com. É também para este e-mail que, até dia 31 de outubro, devem seguir as fotografias a concurso – que têm de ser originais e inéditas e num máximo de seis por cada concorrente (a cores ou a preto e branco).

O júri do Concurso é composto por três fotógrafos profissionais, que vão avaliar as três melhores fotografias de cada participante. São atribuídos prémios ao 1.º, 2.º e 3.º lugar, sendo que do 4.º ao 10.º são entregues diplomas de menção honrosa. Para usufruir por duas pessoas, o primeiro prémio recebe uma “Experiência na Região dos Vinhos do Tejo”, que inclui um passeio de barco no rio Tejo, com a Ollem Turismo (em Valada do Ribatejo), um jantar no restaurante Copo 3 (no Cartaxo) e uma noite, com pequeno-almoço, no D’Vine Country House (em Vale da Pedra); o segundo, uma “Experiência no Produtor” Vinhos Franco, com participação nas vindimas (Casais Penedos, Pontével); e o terceiro, uma “Experiência na Garrafeira”, que inclui prova de vinhos na Arinto & Touriga by Renata Abreu (em Santarém).

Os resultados são conhecidos em 2025, sendo os prémios e os diplomas entregues na anual Gala Vinhos do Tejo. Posteriormente, são divulgados na newsletter e site da Confraria, dos Vinhos do Tejo e da Rota, assim como nas redes sociais dos parceiros e junto da comunicação social.