Jornadas de Cardiologia regressam em outubro a Santarém

Em 2024, o Serviço de Cardiologia da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) organiza a 29.ª Edição do Cardio Santarém (Jornadas de Cardiologia de Santarém). O evento, presidido por Vítor Martins, diretor do Serviço de Cardiologia da ULS da Lezíria, terá lugar nos dias 4 e 5 de outubro.

De acordo com o presidente das Jornadas, “vai ser mais uma vez uma edição que juntará três grupos profissionais – médicos, cardiopneumologistas e enfermeiros – com recurso a palestrantes nacionais de várias instituições e onde serão apresentadas temáticas baseadas nas últimas recomendações publicadas.”

Na tarde do dia 4 de outubro, terá lugar um Curso Pré-Jornadas denominado “Curso antitrombóticos”, a realizar no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, das 14h00 às 18h00, dirigido a médicos das várias especialidades, onde serão apresentados os protocolos utilizados em diversas situações clínicas.

No dia 5 de outubro, decorrerão no Santarém Hotel diversas mesas-redondas e simpósios, destacando-se: “Vacinação – atualização”, “Um olhar diferente sobre Insuficiência Cardíaca – o que é afinal um final feliz?”, “Como orientar um doente com fibrilhação auricular”, “Inteligência artificial – o que já posso usar na prática clínica”, “Aorta e doença arterial periférica”, “Cardio flash: Valorização de achados em exames”.

Vítor Martins destaca também o Programa Médico, referindo que “terá a colaboração das especialidades de cardiologia, medicina geral e familiar, medicina interna e cirurgia cardiovascular e será orientado de forma a atualizar o conhecimento das mesmas e promover a integração entre si.”.

Sobre a Comissão Científica, evidencia a sua composição, que “integra elementos de todas estas especialidades, de forma a que o programa reflita preocupações comuns.”

O programa das Jornadas já se encontra disponível, e pode ser consultado na íntegra em: https://jornadas.cardiologia-santarem.org.pt/