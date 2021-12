Equipa de juniores entra em ação no Campeonato Nacional

A equipa de Sub18 da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim começa hoje a disputar o Campeonato Nacional de Equipas, no Complexo do Monte Aventino, no Porto. A equipa de Almeirim vai integrar o grupo 1.

O campeonato nacional começa na tarde desta segunda-feira, com o encontro frente à Marques Tennis Academy. O encontro está marcado para as 14h30.

No segundo dia de quadro principal, a equipa almeirinense vai defrontar o Clube Ténis do Paço do Lumiar, de Lisboa.

No terceiro e último dia da fase de grupos, a Associação 20kms de Almeirim joga frente ao Clube Ténis de Ovar, do distrito de Aveiro.

A equipa almeirinense vai ser capitaneada pelo diretor técnico José Rodrigues e conta com Pedro Valverde, Sebastião Cardoso Nobre, José Miguel Rodrigues, Martim Afonso e António Vozone.