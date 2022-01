Preço da água em Almeirim vai baixar em 2022

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo vai reduzir os preços a partir de janeiro de 2022 para os clientes domésticos e empresariais.



Em todas as tarifas que constam na tabela das Águas do Ribatejo, existe uma redução de alguns cêntimos por metro cúbico. O que dependendo da quantidade de água que cada um consome seja em casa ou na empresa, o valor final da fatura também vai descer, adianta a Rádio RCA Ribatejo.



A rádio sediada em Almeirim adianta ainda que consultou várias tarifas de abastecimento e saneamento, verificou que o valor total por metro cubico vai descer 1,10€, isto juntando as tarifas domésticas com as empresariais, no caso das tarifas domesticas o desconto vai ser de 0,40€ por cada metro cúbico consumido.

Ao Jornal O ALMEIRINENSE, Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim e Presidente da Assembleia Geral da Águas do Ribatejo, confirma a redução mas diz que a empresa não faz comentários.