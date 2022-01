A ALMEIRINENSE TV vai transmitir dois concertos do Guitarra D’Almeirim 2021, nos dias 1 e 2 de janeiro do novo ano.

Este sábado, dia 1 às 17h, será transmitido o Arame Esemble com Ana Sofia Ventura gravado no Festival Guitarra D’Alma no passado dia 12 de novembro.



No domingo, dia 2 às 17h, será transmitido o concerto de encerramento do 8.º Festival Guitarra D’Alma gravado no passado dia 13 de novembro.



