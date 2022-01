A equipa de Paço dos Negros depois do empate na última quarta-feira em Almeirim diante do Benfica do Ribatejo serviu de impulso para a primeira vitória no campeonato distrital da segunda divisão. Hoje, em jogo em atraso, no seu reduto recebeu o Porto Alto e venceu por 1-0 com golo de Carteiro após recarga a um livre de Ivo Gouveia.

Os pacenses respiram agora mais um pouco e deixaram a última posição do campeonato para o Benfica do Ribatejo.